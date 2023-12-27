النصر للكيماويات تحتفل بإنجاز مليون ساعة عمل آمنة

أقامت شركة النصر للكيماويات الوسيطة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية احتفالاً بمناسبة إنجاز مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث بمشروع إنتاج الكلور والهيدروچين بيروكسيد.

وأهدت شركة النصر للكيماويات الوسيطة، بهذه المناسبة، درع التميز لشركة إنبى (استشاري المشروع)، كما أهدت إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة النصر شهادة تقدير إلى شركة إنـبى على الأداء المتميز في مجال السلامة والصحة المهنية.

وتتقدم إدارة شركة إنبى بخالص الشكر والتقدير إلى فريق عمل المشروع على هذا الإنجاز المشرف الذي يعكس التزامهم الدائم بمعايير السلامة والصحة المهنية، ويؤكد على كفاءتهم وتميزهم في أداء عملهم لضمان استمرار العمل الآمن والفعال في المشروع.