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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023: لقاء بشخص مميز

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023

ستشهد علاقة الحب لحظات مشرقة اليوم، سوف تتلقى إمكاناتك المهنية الأوسمة من الإدارة، سيكون هناك رخاء والصحة إيجابية أيضًا اليوم، يجب أن يكون النظام الغذائي متوازنًا وغنيًا بالبروتينات.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

اليوم كن مستعدًا للقاء شخص مميز أثناء السفر أو في مكتب أو مطعم أو أثناء حضور حفلة، ستكون الإناث اللاتي يحضرن وظيفة مكتبية أو احتفالًا عائليًا مركز الجذب وسيتلقين أيضًا المقترحات. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

اتبع نظامًا رياضيًا منتظمًا، يمكن أن يساعدك كوكب المريخ عالي الطاقة على تحمل التدريبات المكثفة، بينما ينصحك كوكب الزهرة الهادئ بالانغماس في بعض أنشطة الاسترخاء.. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

تجنب الجدال المالي مع أفراد العائلة وكن دبلوماسيًا أيضًا عندما يطلب شخص ما المساعدة المالية، سيرى المتداولون خيارات جديدة لجمع الأموال للأعمال التجارية. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

سيشهد أولئك الذين يعملون في مجال المبيعات والتسويق يومًا حافلًا وسيحاولون أيضًا إقناع العملاء، ابتعد عن الأعمال الدرامية المكتبية، وامتلك أيضًا تواصلًا قويًا مع كبار السن.

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