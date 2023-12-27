مستشفيات إسرائيلية تعلن استقبال 20 جنديا أصيبوا في معارك غزة

أعلنت مستشفى سوروكا الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استقبال 12 جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصيبوا في معارك غزة حالة أحدهم خطيرة.

بدورها، مستشفى هداسا الإسرائيلي، استقبال 8 جنود مصابين نقلوا من غزة عبر مروحيات عسكرية خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية، أفادت بإقالة قائد الكتيبة 51 من لواء جولاني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تعريضه جنودا للخطر في الشجاعية بقطاع غزة.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق، بانسحاب لواء جولاني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.

وأوضحت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن جنود لواء جولاني غادروا قطاع غزة لإعادة تنظيم صفوفهم.

وفي وقت سابق، اعترف قائد عسكري سابق في جيش الاحتلال بحجم الخسائر التي تكبدتها القوات الإسرائيلية منذ حرب غزة ، وفق ما ذكرت صحف عبرية.