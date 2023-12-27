أحمد موسى: دول العالم حريصة على عبور تجارتها من قناة السويس

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العالم أجمع حريص على عبور تجارته من قناة السويس، ومصر غير قلقة بشأن هذا الأمر؛ لأن العالم هو من يحتاج إلى قناة السويس، مشيرا إلى أمريكا لجأت لتشكيل قوة بحرية؛ لحماية التجارة واستمرار عبورها من قناة السويس، ومصر ليس لديها أي مشاكل بشأن القناة، ولكن الدول هي من تعاني.

أحمد موسى يتحدث عن قناة السويس

أضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن العالم كله حريص جدا على أمن وسلامة البحر الأحمر، ولا أحد قادر على المساس بقناة السويس، ولا توجد أي أزمات بالقناة، والأزمة متواجدة في البحر الأحمر.

وأشار أحمد موسى، إلى أن المخاوف من المرور من طريق رأس الرجاء الصالح، هي أن المراكب والسفن قد تتعرض للغرق، إذ أن الطريق طويلة جدا، والسفن تعبر خلاله لمحيطات، ولا يوجد أي بديل إلا من خلال قناة السويس، التي وهبها الله- سبحانه وتعالى- لمصر، وهي الممر الآمن والأضمن والأفضل بالنسبة لكل دول العالم.