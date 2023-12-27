بفقدان وزن ملحوظ.. مى كساب برفقة زوجها فى عيد ميلادها

شاركت النجمة مى كساب جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام بمجموعه من الصور الجديدة لها.

وظهرت مى كساب برفقة زوجها المطرب الشعبى أوكا ألذى قام بالاحتفال بعيد ميلادها هى وأولادها.

وتالقت مى بإطلالة مميزة وانيقة خطفت بها الأنظار حول فقدان وزنها المبالغ مرتدية فستانا لامع باللون الأسود ونسقت معه حذاء اسود جلد.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت عل وضع المكياج بلمسات بسيطة وتركت شعرها منسدلا.

وعلقت على الصور قائلة:"شكرا من جوه قلبي يا حبييي ع اليوم الحلو ده بجد أحلي مفاجأه ليه ولفريده ونوح ربنا يخليك لينا تعيش وتعملنا مفاجأت وشكرا لكل أصحابي وإخواتي اللي جم والله انتو نعمه من رب العالمين وشكرا أهلنا اللي علطول حوالينا يارب ديم النعم الكبيره وإحفظها من الزوال يارب الصحه والستر والرضا والسعاده عيد ميلاد مي وفريده ونوح ".

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