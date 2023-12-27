عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفقدان وزن ملحوظ.. مى كساب برفقة زوجها فى عيد ميلادها

صدى البلد

شاركت النجمة مى كساب جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام بمجموعه من الصور الجديدة لها.

وظهرت مى كساب برفقة زوجها المطرب الشعبى أوكا ألذى قام بالاحتفال بعيد ميلادها هى وأولادها.

 

وتالقت مى بإطلالة مميزة وانيقة خطفت بها الأنظار حول فقدان وزنها المبالغ مرتدية فستانا لامع باللون الأسود ونسقت معه حذاء اسود جلد.

 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت عل وضع المكياج بلمسات بسيطة وتركت شعرها منسدلا.

 

وعلقت على الصور قائلة:"شكرا من جوه قلبي يا حبييي ع اليوم الحلو ده بجد أحلي مفاجأه ليه ولفريده ونوح ربنا يخليك لينا تعيش وتعملنا مفاجأت وشكرا لكل أصحابي وإخواتي اللي جم والله انتو نعمه من رب العالمين وشكرا أهلنا اللي علطول حوالينا يارب ديم النعم الكبيره وإحفظها من الزوال يارب الصحه والستر والرضا والسعاده عيد ميلاد مي وفريده ونوح  ".

IMG_4552
IMG_4552
IMG_4551
IMG_4551
IMG_4550
IMG_4550
IMG_4549
IMG_4549
IMG_4548
IMG_4548
المطرب الشعبي أوكا رفقة زوجها فى عيد ميلادها النجمة مي كساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

ذروة الأمطار اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة و6 محافظات أخرى

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث عند شرب الخل مع الماء؟

بدون تكاليف .. طريقة عمل كيكة البرتقال لأطفالك

فوائد خارقة لتناول اللفت | تعرف عليها

بسعر خرافى.. أسماء جلال تثير الجدل بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

طريقة عمل الجندوفلى الإسكندرانى

طريقة عمل كفتة الأرز

فوائد مذهلة لتناول الحرنكش| تعرف عليها

ترشيحاتنا

حسم صفقة الموسم.. ماذا فعل الأهلي مع فيوتشر خلال 27 لقاء؟

تحذير رسمي | تجار الدولار يواجهون السجن والغرامة بالقانون

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

القاهرة في قائمة أعلى مدن ذكية في الشرق الأوسط..وهذا هو الترتيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت .. دينا داش تثير الجدل على السوشيال ميديا | شاهد

طبيبة تكشف عن الأسماك المجمدة الفاسدة بالأسواق

بفقدان وزن ملحوظ.. مى كساب برفقة زوجها فى عيد ميلادها

ماذا يحدث عند شرب الخل مع الماء؟

فيديو

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المقاومة تنتصر .. خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ