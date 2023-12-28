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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المستحقون لـ إضافة المواليد على بطاقات التموين .. من هم؟

بطاقات التموين
بطاقات التموين

يبحث عدد من المواطنين عن معلومات خاصة بـ إضافة المواليد على بطاقة التموين بالإضافة إلى زيادة الدعم المقدم لبطاقات التموين، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم وانعكست على معظم دولِه.

ونقدم من خلال هذا التقرير الإجابة عن هذه التساؤلات كما يلي:

أصحاب معاشات تكافل وكرامة وأسر الشهداء وحاملي كارت الخدمات المتكاملة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي يحق لهم إضافة المواليد على بطاقات التموين وذلك حسب تصريحات أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدي البلد.

شروط طلب إضافة المواليد

وعن شروط طلب إضافة المواليد على بطاقات التموين لبعض المستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية هي الآتي:

 ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات

 أن يكون  الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد

لا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة أكثر من 4 أفراد إضافة المواليد

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عن أن كل من "المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، والأولى بالرعاية، وأسر الشهداء، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي»، يحق لهم إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية. 

التموين تعلن شروط قبول إضافة المواليد 

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، اليوم الأربعاء، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، سبق أن أصدر قرارًا استثنائيًا في 8 ديسمبر 2022، بشأن إضافة مواليد بعض الفئات على بطاقات التموين، وهم: "المستفيدون من معاش تكافل وكرامة، والتضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء، وحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة"، مؤكدا أن الحديث هنا عن فئات محددة، وهي الفئات الأولى بالرعاية، طبقًا لتوجيهات الوزير الصادرة في هذا الشأن بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ولجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء.

 

إضافة دعم على بطاقات التموين

كان النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، تقدم بمقترح- خلال الآونة الأخيرة- لزيادة الدعم المقدم على بطاقات التموين، ليصبح 75 جنيها لكل فرد، بدلا من 50 جنيها؛ لمواجهة زيادة الأسعار،.

وأشار إلى أن زيادة دعم البطاقات التموينية ووصولها إلى 75 جنيها؛ يتيح زيادة عدد السلع المقدمة للمواطنين من زيت وأرز وسكر، وغيرها من السلع المقدمة على بطاقات التموين.

 

 

 

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