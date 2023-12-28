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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الدعاء بالشفاء من المرض أو رفع ابتلاء ينافي الصبر؟.. اعرف رأي العلماء

صدى البلد

أجمع العلماء أن الدعاء برفع البلاء لا ينافي الصبر، فـ نبي الله يعقوب قال: فصبر جميل {يوسف:18}، ومع ذلك دعا بكشف البلاء، وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله {يوسف:86}.

ونبي الله أيوب أثنى الله عليه بالصبر، فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب {ص:44}، ومع ذلك دعا برفع البلاء، فقال: “ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين” {الأنبياء:83}.

وأما الرضا، فهو فوق الصبر، وهو مستحب، لا واجب، ولا ينافيه الحزن على الإصابة بالبلاء.

فعليك أن تصبر، فلا تتسخط، ولا تجزع، ولا يكن منك قول ولا فعل ينافي الصبر، والرضا، والتسليم.

وأما الدعاء برفع البلاء، وطلب العافية، فلا ينافي ذلك.

أوقات استجابة الدعاء

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار المصرية، خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

  أن أوقات الدعاء المستجاب يكون فى جوف الليل ووقت السحر الساعة الأخيرة قبل الفجر، يوم الجمعة بعد العصر، يوم عرفة، عند فطر الصائم، كل هذه أوقات للدعاء المستجاب.

وتابع: من كان يدعي وتأخر مطلبه فعليه ان يتحلى بالأدب ولا يستأخر ولا يستبطئ الاستجابة لأن الله عز وجل يستجيب لنا متى أراد لا متى نريد.

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دعاء يصيب الأبناء بالفقر دون ان نعلم .. الشعراوي يحذر منه 

حذر الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة رحمه الله تعالى ، من الدعاء به للأبناء، لأنه قد يصيبهم بالفقر.

وقال الشعراوي إن هناك دعاء شائع يحرص الآباء على ترديده قد يصيب أبناءهم بالفقر، ويجب عليهم تجنبه وهو دعاء «اللهم افتح عليك»، لأن هذا الدعاء قد يعني فتح الله على الشخص بجميع الأشياء، سواء كانت خير أو أشياء أخرى غيرها.

 

واستشهد إمام الدعاة خلال حديث مسجل له بعدد من الآيات، التي  تشير إلى أن الله إذا أراد أن يعاقب أحدا أعطاه الكثير من الخيرات حتى ينعم في نعيمها، ثم يذيقه البغتان ققال تعالى: "فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون".

وأشار الشعراوى إلى أن دعاء "الله يفتح عليك" يعنى نعمة تأتى ولكن بعدها يكون شرا لأنه سوف لا يؤدي حقها، وهذا الدعاء خطأ شائع يحرص الآباء على الدعاء لأبنائهم به فعليهم استبدالها ب«اللهم افتح لك أبواب الخير والرزق».

 

دعاء للأبناء بالحفظ

-«اللهم احفظ لي اولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم».

-اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.

-اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وعلمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والارض إنك سميع مجيب.

-اللهم يا معلم موسى عليه السلام علمهم، ويا مفهم سليمان عليه السلام فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب.

-اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع الدعاء.

-اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، واجعلهم هداة مهتدين.

-اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين.

-«اللهم افتح على أولادى فتوح العارفين، وعلمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والارض إنك سميع مجيب، اللهم يا معلم موسى -عليه السلام- علمهم، ويا مفهم سليمان -عليه السلام- فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب». 

 

استجابة الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي أوقات استجابة الدعاء دعاء بالشفاء

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