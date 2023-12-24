عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حصن نفسك من الفتن والشهوات.. داعية يكشف عن نصيحة النبي

صدى البلد

أرسل شخص سؤالا الى الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي وأحد علماء وزارة الأوقاف، يقول فيه: كيف أحصن نفسي من فتن الدنيا وشهواتها وأصل إلى حسن الخاتمة ؟ .

أجاب الشيخ أبو بكر قائلا: النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الأمر: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك ، أما حسن الخاتمة فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة .

وأضاف أبو بكر خلال استضافته بأحد البرامج الفضائية ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما رجل ختم له بطاعة وجبت له الجنة ).

فلو أنك توفيت في عملك فأنت شهيد، أو وأنت صائم؛ لك أجر شهيد وتدخل من باب الريان في الجنة، ولو أنك تصلي فتوفيت وأنت بين يد الله، فما أعظمها من وفاة .

ونصح الداعية بضرورة غض البصر؛ لأن له كثير من الفوائد منها حفظ المجتمع من أن ينتشر فيه «الزنا» عافانا الله منه فيصبح المجتمع بذلك مجتمعا نظيفا شريفا ، لقوله تعالى «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» يوضح فيها الله أن حفظ الفروج كان نتيجة لغض البصر، موضحًا أن حفظ الفرج له معنيان: الأول أن أمنعه من غير حله، والثانى أن احفظه وأصونه من أن يُرى.

 

عبادة أفضل ثوابا من الصيام والصدقة

قال الشيخ محمد أبو بكر ، إن هناك أعمال لها فضل عظيم ولكن الإنسان لا يعلم أجرها وثوابها ويغفل عن النية فيها.

وأضاف محمد أبو بكر، في فيديو له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: كم مرة صالحت صاحبك على صاحب آخر، وكم مرة صالحت جارك على زوجته، معظمنا يفعل هذا، ولكننا نغفل في الأعمال أننا ننوي التقرب بها إلى الله.

وتابع محمد أبو بكر: سأقدم لك هدية اليوم، وهى أن تقوم بالإصلاح بين الناس، لكن مشكلة الإنسان أنه مسكين لا يعرف الأجر والثواب ذلك ينسى أن ينوى انه يتقرب بهذا العمل لله، فهو يفعل ذلك "مجدعة أو شهامة أو مروءة أو عشان ابن بلد أو واد أصيل ومجدع"، لكن خذ بالك أن هذا الفعل يفرق أوى معاك لما أنت تنوى به طاعة.

واستطرد قائلا : يمكن أن يستغرب شخص كيف يكون الإصلاح بين اثنين أفضل من نوافل الصلاة والصيام ومن الصدقة فى بعض الأحيان، فهذا كلام النبي وليس أنا، فأما تتقرب لربنا بالنوافل يحبك.

واستشهد بما رواه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة –يقصد بهن النوافل وليست الفروض-. قالوا بلى يا رسول الله، فقال لهم: “إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هى الحالقة أما أنها لا تحلق الشعر لكنها تحلق الدين” فالخصام بداية لخراب الأمة وتنازعهاوفرقتها، لذلك نهى  النبي عن الخصام فوق ثلاثة

عبادة أفضل ثوابا من الصيام والصدقة الشيخ محمد أبو بكر الصلاة والصدقة الصيام الفتن والشهوات حسن الخاتمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

ترشيحاتنا

أهم الأخبار| مصرع 7 عناصر إجرامية.. داليا البحيري تخطف الأنظار.. والأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش بالقول أو بالفعل| بالقانون

فترات سداد 20 عاما..منافسة قوية بين البنوك والشركات على جذب عملاء التمويل العقاري

سعر عيار 24 اليوم 24-12-2023

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث الزيتون»

4 جنيهات إضافية.. تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن اليوم في الأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. مي عمر تتألق على السجادة الحمراء من دير جيست

فستان دانتيل.. داليا البحيري تخطف الأنظار رفقة ابنتها وزوجها

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال غزة.. ماذا فعلوا للحصول على التدفئة؟

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ