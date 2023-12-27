المدير الفني لطلائع الجيش: لم نكن موفقين أمام سموحة في الدوري

عبر المدير الفني لفريق طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني عن حزنه لخسارة فريقه أمام سموحة، بهدف دون رد في مباراة جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري nile.



وقال بسيوني - في مؤتمر صحفي عقب المباراة - إن فريقه أهدر فرصتين محققتين في الشوط الأول، وامتلك زمام الأمور بالسيطرة والاستحواذ خلال شوط المباراة الثاني.



وأضاف أن فريقه "كان الأفضل"، وأن الشوط الثاني "كان من طرف واحد" لصالح طلائع الجيش، وقال "هكذا هي كرة القدم، وأهنىء فريق سموحة وجهازه الفني".



وأشار إلى أن فريقه افتقد 9 لاعبين من العناصر الأساسية ورغم ذلك الفريق لم يتأثر بالغيابات وكان ندا قوياً لسموحة.