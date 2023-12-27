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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عربيته اتهشّمت | إدوارد يتعرض لحادث سير

ادوارد
ادوارد

كشف الفنان ادوارد عن تعرضه لحادث سير منذ قليل، من خلال خاصية الاستورى الخاصة بصفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام. 

وأكد ادوارد أن الحادث نتج عنه بعض التلفيات فى سيارته، والتى كان يقودها خلال الحادث، وانه لم يتعرض لأى أذى.
 

أحدث ظهور لادوارد

وكان أخر ظهور لادوارد خلال الانتخابات الرئاسية حيث قام بنشر صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء مشاركته فى الانتخابات الرئاسية الماضية.

 

وحرص أدوارد على التعليق قائلا : انتخبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر .

ادوارد يحكى عن مسلسل حودايت الشانزليزية

وكان  النجم إدوارد قد سبق وحل ضيفا على موقع صدى البلد وتحدث فيها عن شخصيته الشهيرة التى قدمها فى مسلسل حودايت الشانزليزية 

 

وقال ادوارد إن الشخصية التي قدمها ضمن دوره في مسلسل " حودايت الشانزليزية " قريبة من شخصيته في الحقيقة.

وأضاف خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد: المسلسل ناقش موضوعات مهمة في حقبة الخمسينيات، وأنا كنت أتمنى أن أعيش في تلك الفترة .

وتابع:"شخصيتي في المسلسل بعيدة عن الشخصيات التي قدمتها الفترة الماضية لأنها بعيدة عن الأدوار الكوميدية ، واعتذرت عن عمل مسرحي ضمن فعاليات السعودية مؤخرا لأن  الدور كان كوميديا وأنا لا استطيع أن أخرج من شخصيتي الجادة في المسلسل حواديت الشانزليزية".

ويظهر إياد نصار، في المسلسل وهو يؤدي دور الرجل الذى ينتمي لعائلة الباشوات ومتزوج من داليا مصطفى، لكنه يقتل فى الحلقات الأولى، ويعود للظهور في شخصية ثانية ويعمل كمدير فى البنسيون.
 

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