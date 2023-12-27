عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في بيلا بكفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إجراءاتها في مواجهة ظاهرة التعدي علي أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف داخل الأراضي الزراعية، وذلك في حملات يومية ليل نهار خلال موجات شاملة من ممثلي الأجهزة المعنية والنزول لأرض الواقع وعلي الطبيعة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لهذه الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي علي الأراضي الزراعية والتعامل معها فوراً.

محافظ كفر الشيخ: منظومة المتغيرات المكانية ترصد التعديات بدقة عبر الأقمار الصناعية

من 15 لـ25 %|محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض السلع المخفضة بالمنطقة اللوجستية الجديدة.. صور

وانتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم الأربعاء، من تنفيذ 12 قرار إزالة تعدِ علي الأرض الزراعية بقرية حاذق، وذلك خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يومياً، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيراً إلي أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بملف التعديات علي الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

وشدد محافظ كفر الشيخ، علي ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدِ جديدة والتعامل معها علي الفور، ومنع أي تعدِ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقاً مع الجهات الأمنية ووفقاً لأحكام القانون.

ووجه المحافظ، باليقظة التامة والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلى طبيعتها الزراعية، وأن أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.

FB_IMG_1703711521444
FB_IMG_1703711521444
FB_IMG_1703711518588
FB_IMG_1703711518588
الأجهزة المعنية أستمرار المتابعة اراضي املاك الدولة أراضى أملاك التعدي على الاراضي الزراعية التعدى على الأراضى اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

بيان ناري عاجل من حماس بعد تدنيس مستوطن لـ المسجد الأقصى

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

روبي تثير الجدل بـ 3 ساعات متواصلة .. عقوبات مشددة لنشر للفسق بالقانون

رغم أنباء رحيله عن الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن موديست

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: منظومة المتغيرات المكانية ترصد التعديات بدقة عبر الأقمار الصناعية

التفاصيل الكاملة لتصفية متهمين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بكفر الشيخ

من 15 لـ25 %|محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض السلع المخفضة بالمنطقة اللوجستية الجديدة.. صور

ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية و7.5 كيلو مخدرات بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم مساعدات عينية ومادية لـ 90 عروسا.. صور

كفر الشيخ .. حملة نظافة وإنارة مكبرة بقري مركز بيلا | صور

هندسة كهرباء بيلا: فصل الخدمة عن عدة مناطق بالمدينة غدا

وكيل وزارة الشباب يكرم الفائزين في مسابقة الشطرنج بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

دونالد ترامب ينتقد جنون السيارات الكهربائية في رسالة عيد الميلاد

النمنم : الرئيس لم يسمح بتورط مصر في ابتلاع طُعم الصراع بغزة

إسعاد يونس وأحمد العوضي.. السينمات تستقبل 5 الأفلام في يناير 2024

بقيمة 250 مليون دولار|أمريكا تفرج عن الحزمة الأخيرة من مساعدتها العسكرية لـ«أوكرانيا»

لتحقيق الأمن الغذائي | مطالب برلمانية لدعم الاقتصاد الأزرق

صفقة رسمية خلال أيام .. ناقد رياضي يزف نبأ سارًا لجماهير الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبرت أيان هاملتون.. عاش حياة صعبة بسبب زوجته ودمره السرطان

فوسفور وسيلكون.. الموقع الرسمي للإندومي يكشف المكونات الحقيقية في تصنيعها

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الجبنة الريكفورد

ماذا بنى مصمم برج إيفل لمصر؟.. تفاصيل مدهشة

فيديو

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ