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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من 15 لـ25 %|محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض السلع المخفضة بالمنطقة اللوجستية الجديدة.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم، الأربعاء، معرض السلع الأساسية المخفضة المقام بالمنطقة اللوجستية أمام بوابة الجامعة، معلناً التشغيل التجريبى للمعرض في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

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جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفرالشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التى تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطرى، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التى تقدمها معارض "معا ضد الغلاء" والتى تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أى ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة الى خفض 15 % على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

وكلف محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، لشن حملات رقابية والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.


جدير بالذكر أن هذا المعرض يعمل يومياً ابتداءً من الساعة 11 صباحاً وحتى 8 مساءً.

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إدارة الغرفة التجارية اسعار السلع الغذائية التشغيل التجريبى التموين وجهاز حماية المستهلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى السلع الغذائية الأساسية اللواء جمال نور الدين المحال التجارية السلع المخفضة السلع الغذائية السلع الأساسية السكرتير العام

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