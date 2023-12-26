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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم مساعدات عينية ومادية لـ 90 عروسا.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، احتفال مؤسسة نهر الخير بتسليم مساعدات عينية ومادية من أجهزة كهربائية وأثاث لـ 90 عروساً من الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسوسن هيبة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهر الخير، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، وبسمة الديب، رئيس وحدة حقوق الإنسان، وعدد من القيادات التنفيذية.

أشاد محافظ كفر الشيخ، بالجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، ومنها مؤسسة نهر الخير، لمشاركتهم الفعالة في تقديم المساعدات للمواطنين سواء عرائس أو غيرهم، وقد تكون تلك المساعدات بسيطة لدى المواطنين ولكنها كبيرة بالنسبة للدولة، وهذا حقكم على المجتمع والدولة، للإحساس بالمجتمع.

وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص التهانى للعرائس بقرب زفافهن، متمنياً لهن حياة أسرية سعيدة، مشيراً إلى أن مؤسسة نهر الخير تبذل كل عام جهوداً كبيرة في دعم الأسر الأولى بالرعاية وإدخال الفرحة عليهم وإسعادهم، متمنياً أن يستمر هذا العمل الخيرى ويتسع ليشمل كافة الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة بمشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدنى والتنسيق مع إدارة شئون المجتمع بالمحافظة والتضامن الاجتماعى، والمجلس القومي للمرأة، للوصول للفئات المستهدفة بالرعاية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

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التضامن الاجتماعي الدكتور عبد الرازق دسوقي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الجمعيات الأهلية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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