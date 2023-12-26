كفر الشيخ .. حملة نظافة وإنارة مكبرة بقري مركز بيلا | صور

نظمت الوحدات المحلية بقرى مركز بيلا بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، حملات نظافة وإنارة مكبرة بقرى حاذق، أبو بدوي، والناصرية، وتم رفع كافة المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة وتمهيد وتسوية الشوارع بالجليدر، باستخدام معدات الوحدات القروية، حيث تم تمهيد وتسوية الشوارع ، وتم نقل المخلفات والتراكمات للمقالب الوسيطة بالقري، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، باستمرار تنفيذ حملات رفع القمامة وصيانة الإنارة، حرصاً على رفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة العامة، لخلق بيئة صحية نظيفة.

واصلت الوحدة المحلية الثلاثة، جهودها في رفع مخلفات القمامة تحت إشراف رؤساء القري، وتكثيف العمل لرفع كافة مخلفات القمامة والمخلفات الصلبة على مدار اليوم بالقرى والتوابع التابعة، بناءً على خطة عمل محددة للقضاء على كافة تجمعات القمامة، واستمرار أعمال صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بنطاق الوحدات المحلية، والمرور علي الوحدات الصحية بالقرى، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس مركز بيلا، بالمرور والمتابعة المستمرة لكافة المصالح الحكومية بالقري.

كما نفذ قسم الإنارة بمجلس مدينة بيلا، حملة صيانة ومراجعة كفاءة أعمدة الكهرباء بشوارع وأحياء المدينة، استهدفت استكمال أعمال الصيانة المطلوبة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بالمناطق والشوارع التالية: "شارع الفالوجا والتحويلة وحي علوانة وحي الجعوبة وحي علوانة"، عن طريق سيارة طوارئ كهرباء وقسم الإنارة برئاسة المركز لإنارة الطريق أمام المواطنين.