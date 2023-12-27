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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: منظومة المتغيرات المكانية ترصد التعديات بدقة عبر الأقمار الصناعية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، لمتابعة جهود وموقف تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والجهات المعنية، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وجهات الولاية، ومسئولى منظومة المتغيرات المكانية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ترصد بشكل مستمر وبدقة أى تعديات سواء كانت على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، أو نهر النيل، مكلفاً بإستمرار المتابعة والتنسيق مع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة لرصد أى تعديات ومراجعة كافة الإجراءات، ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي لصون حق الأجيال القادمة.

وناقش محافظ كفر الشيخ، تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي، لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي، لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها، إضافة للتقارير الواردة من الجهات المعنية، مؤكداً على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، ومسئولي المتغيرات المكانية والزراعة والمتابعة الميدانية ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والجهات الأمنية للتعامل مع التعديات وإزالتها فوراً مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، باستمرار العمل بصورة مكثفة ومواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية أولاً بأول، لمنع التعديات وحماية الرقعة الزراعية، مع تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية كفريق واحد لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية، التي تأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف والتعامل معها في المهد بإزالتها.

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إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه إزالة التعديات على الأراضي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الأراضى الزراعية التعديات على الاراضي الزراعية التعديات علي الأراضي السكرتير العام المساعد السكرتير العام اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المتغيرات المكانية اللواء جمال نور الدين

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