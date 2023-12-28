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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الأهلي والزمالك أصل تاريخ الكرة العربية

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي والزمالك أصل التاريخ العربي في كرة القدم العربية والافريقية وهم أصحاب الشعبية الكبرى مقارنة بالأندية السعودية، والقطبين مثل الأندية الكبرى في أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا.

 

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك له شعبية كبيرة مقارنة بنادي النصر السعودي، وعندما كان في أسوأ حالاته خلال الموسم الماضي قدم مستوى رائع في البطولة العربية، ومن الصعب مقارنة التاريخ والحاضر والشعبية الكبرى التي يتمتع بها نادي الزمالك بأي فريق عربي أو خليجي، لأنها جاءت عبر تاريخ طويل".

 

وأضاف: "ليس هناك نادٍ عربي يقارن بالأهلي والزمالك، لا بمعايير التاريخ ولا الشعبية، ومن لا يعرف مقام الزمالك عليه أن يعرفه جيدًا".

 

وأكمل: "أقول لأي شخص يفكر في التقليل من الأهلي والزمالك (اعرف مقامك جيدًا)، حتى لا ندخل في هذه الأمور، دائما نقدر ونحترم كل الأندية المنافسة، والاعلام المصري يقدر كل الأندية العربية بلا استثناء".

 

وتابع: "أي فرد يريد التقليل من القطبين الكبيرين، سنضطر للرد عليه بقوة، لأن الجميع أصبح يبحث عن التريندات، وما تردد في بعض القنوات كان مُضحك للغاية، ولا أريد التقليل من أحد، وهناك أصول يجب العمل بها، وهناك حد أدنى للتدني، ويجب أن ينحني الجميع أمام شعبية الأهلي والزمالك، وهم ليسوا في حاجة للدفاع عنهم، لأن العالم كله يعرف الناديين جيدًا".

 

وزاد: "الأهلي والزمالك لديهم شعبية كبيرة ويساهمان في زيادة شعبية أي بطولة، وأي استفتاء عربي أو خليجي يتصدره الناديين، وغير مقبول أن يحاول البعض إرضاء طرف على حساب الناديين الكبيرين، لمجرد أنه يعمل في مكانة آخرى".

 

وأشار إلى أن البعض يردد نغمة أن الأهلي خسر كثيرا في مونديال الأندية، فمثلا ريال مدريد هو النادي الأكثر تتويجا بدوري الأبطال وهو الأكثر خسارة للمباريات.

 

وأتم: "لا يجب أن يضع أحد رأسه برأس الأهلي والزمالك مهما حدث، والجميع يعرف مقام الناديين جيدا".

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