أمطار  غزيرة بالدقهلية وطقس بارد يسود المحافظة

شهدت محافظة الدقهلية سقوط أمطار شديدة على أنحاء المحافظة حيث غرقت الشوارع بالمياه.

وعقب سقوط الأمطار على بعض مراكز ومدن وأحياء المحافظة وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه فقد تم التعامل الفوري بتنفيذ أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بنطاق مدن المنصورة و طلخا وبلقاس وجمصه وذلك من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع مياة الشرب والصرف الصحي.



وأكد " مختار" أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء لمتابعة تواجد تجمعات امطار وسرعة التعامل الفوري معها عملا علي راحة المواطنين.



والجدير بالذكر انه قد تعرضت مساء أمس مدن المنصورة وطلخا وبلقاس وجمصة لسقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة وقد تمت علي الفور اعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي باشراف ومتابعة رؤساء المدن والمراكزواب رؤساء المدن والمراكز هذا وتتواصل أعمال كسح وشفط تجمعات الأمطار بكافة المناطق حتى يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الانحاء .



قد أكد"مختار" أهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين علي مستوي المحافظة .



وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.

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