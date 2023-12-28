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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BYD الصينية تبني أول مصانعها للسيارات الكهربائية في أوروبا

صدى البلد

أعلنت شركة BYD الصينية عن خطة لبناء أول مصنع للسيارات الكهربائية في أوروبا، والذي يقع في مدينة سيجيد بالمجر. تأتي هذه الأخبار بعد عدة أسابيع من انتشار حول الاستثمار المحتمل.

لم يكن اختيار المجر مفاجئًا، حيث كانت شركة BYD تقوم بالفعل ببناء حافلات كهربائية في المجر، وقد اجتذبت البلاد العديد من الاستثمارات المتعلقة بالسيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى موقعها التنافسي القوي في الاتحاد الأوروبي.

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تقدم شركة BYD حاليًا خمسة نماذج للسيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا (Han، Tang، Atto 3، Seal، و Dolphin)، ولديها 230 متجر بيع بالتجزئة في 19 دولة. وفي غضون الـ 12 شهرًا القادمة، أي في عام 2024، ستتوسع المجموعة بثلاثة نماذج إضافية، وتحاول الشركة الصينية زيادة صادراتها من الصين قدر الإمكان، ولكن في حالة أوروبا، سيتم استكمالها بالإنتاج المحلي.

 

وفقًا لشركة BYD، سيتم بناء مصنع سيارات الركاب الجديد والمتطور في المجر على مراحل، ومن المتوقع أن يخلق الآلاف من فرص العمل المحلية، ويعزز الاقتصاد المحلي، ويدعم سلاسل التوريد المحلية. 

ومن الجدير بالذكر أن BYD تعتزم الاستمرار في سلسلة التوريد المتكاملة رأسيًا للغاية، مما يشير إلى أنه ستكون هناك استثمارات إضافية في الإنتاج الجزئي.

 

تضيف BYD أن مصنعها للسيارات الكهربائية سيكون الأول من نوعه، الذي تبنيه شركة سيارات صينية في أوروبا: "ستضم منشأة الإنتاج الجديدة التكنولوجيا العالمية الأكثر تقدمًا وعمليات الإنتاج المؤتمتة للغاية لإنشاء سيارة ركاب عالمية رائدة تعمل بالطاقة الجديدة "من المتوقع أن يكون لبناء مركز الإنتاج هذا تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز التبادل التكنولوجي والابتكار بين الصين والمجر. وستستخدم BYD أيضًا خبرتها في سلاسل التوريد الرأسية المتكاملة للمساعدة في إنشاء "نظام بيئي" أخضر". محليا."

 

لا تقول BYD ذلك بشكل مباشر، لكننا نفترض أن المصنع الجديد سيركز فقط على السيارات الكهربائية بالكامل (بدون السيارات الهجينة، والتي تعد جزءًا من فئة مركبات الطاقة الجديدة المذكورة أيضًا). 

اوروبا byd Dolphin الصين التكنولوجيا

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