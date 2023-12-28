كوريا الجنوبية توقع اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي

وقعت كوريا الجنوبية اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي، في خطوة من المتوقع أن تعزز القدرة التنافسية لصادرات كوريا الجنوبية وتعزز أمن الطاقة، حسبما ذكرت وزارة الصناعة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إن وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك-غيون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) جاسم محمد البديوي وقعا إعلانا مشتركا بشأن إبرام اتفاقية التجارة الحرة الثنائية في سيئول اليوم الخميس، وفق وكالة "يونهاب".

وبدأ الجانبان المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة الثنائية في عام 2007، لكن تم تعليقها في عام 2010. وبعد توقف دام 13 عاما، استأنف الجانبان المفاوضات في عام 2022 وعقدا منذ ذلك الحين عدة جولات من المفاوضات.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم كوريا الجنوبية بإلغاء التعريفات الجمركية على 89.9% من كافة العناصر، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والمنتجات البترولية الأخرى.

وسترفع دول الخليج الرسوم الجمركية على 76.4% من جميع المنتجات المتداولة، إلى جانب الرسوم الجمركية بنسبة 4.1% على البضائع المتداولة.

وقالت الوزارة إن من بين البنود الرئيسية، تتوقع كوريا الجنوبية نموا في صادرات السيارات وقطع غيار السيارات والآلات والأسلحة إلى الدول العربية من خلال الاتفاقية. وأضافت أن واردات الطاقة الرخيصة من الدول العربية ستعزز القدرة التنافسية للمصدرين الكوريين الجنوبيين.

