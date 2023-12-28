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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمهورية: مصر صوت العرب القوي ومحور ارتكاز استقرار المنطقة والحفاظ على حقوق الفلسطينيين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكدت صحيفة “الجمهورية” أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "صوت العرب القوي"، ومحور ارتكاز الجهود الدولية المطلوبة للوصول لاستقرار المنطقة وتحقيق التهدئة وحقن دماء الأبرياء والحفاظ على الحق الفلسطيني الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوهت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم، الخميس، تحت عنوان “قمة القاهرة.. وقضية العرب الأولى” - بالقمة التي عقدها الرئيس السيسي أمس، الأربعاء، مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية؛ للتباحث في مجمل الأوضاع التي تمر بها المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية، والمأساة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 21 ألف شهيد و54 ألف مصاب وجريح حتى الآن، فضلاً عن التدمير الواسع الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت الصحية التي باتت تعانى من انعدام تقديم الخدمة الطبية للمصابين. 


وأبرزت افتتاحية الصحيفة تأكيد الزعيمين - خلال القمة التي عقدت بقصر الاتحادية بالقاهرة - رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو لتهجير سكان القطاع خارج أراضيهم، مشددين على أن الحل هو الوقف الفوري لإطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية والدفع نحو تحقيق مسار سياسي يفضى لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت الصحيفة أن الجهود المصرية والمباحثات واللقاءات مع الأشقاء العرب والجهات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بتطورات الصراع في الأراضي الفلسطينية تأتي في الوقت الذى تتعالى فيه النداءات الدولية بوقف هذه المأساة الإنسانية الكبرى التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة جراء الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية المتواصلة لليوم الـ 82.
 

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