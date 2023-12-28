شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

كشف الفنان سامح الصريطي عن كواليس تقدمه للزواج من المطربة حنان، بعد فترة صداقة ربطت بينهما لحوالي أربع سنوات ونصف، إضافة إلى شرط وحيد اتفق مع المطربة حنان على تحقيقه قبل إتمام زواجهما.

كواليس زواج سامح الصريطي والمطربة حنان

قال سامح الصريطي خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة مع الاعلامية إسعاد يونس : «الحقيقة أنا حسيت في الفترة الأخيرة بدرجة قرب شديدة منها، فالإحساس اللي جوايا هو جواها، بنتعامل كأصدقاء وإخوات، لكن في شىء تاني بدأ يتسحب ويتسلل كده، فقلت لها مش فاضل غير إننا نتجوز».



وتابع: «أنا لقيت الفرصة المناسبة لأني أقول الجملة دي، وجيبتلها هدية حزمة البقدونس عشان أقولها إني فاكر إنك بتحبي البقدونس، ومش كده وبس، كنت حاطه ورا ضهري وقدمته زي روميو.. ولما قلت هى ارتبكت، فقلت لها مترديش خالص دلوقتي، وقعدنا عادي جدًا بعدها، وبعدين سافرت ألمانيا وتعاملنا عادي كإن مفيش حاجة، ثم حسيت من خلال مفرداتها وكلامها إنها موافقة».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.