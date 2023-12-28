ينقسم لـ 3 أجزاء.. كل ما تريد معرفته عن العلاج المائي

قال الدكتور وليد صلاح، استشاري العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، إن علاج الماء هو جزء من برنامج العلاج الطبيعي والمُسمى بالكنز المفقود، لأنه ليس متوفرا في كل أماكن الجمهورية، نظرا لتجهيزاته مرتفعة الأسعار.

وأضاف “صلاح”، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن العلاج المائي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأول يتعلق بأنه فى حال هناك إصابة صغيرة للمريض مثل اليد أو القدم، والثاني الجاكوزي، والثالث هو حمام السباحة الكبير، ويتم الاستخدام به كل الجسم.

وتابع استشاري العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، أن العلاج المائي تصلح لجميع الأعمار، ودرجة حرارتها تكون من 33 إلى 36 درجة، وتكون أعلي من درجة حرارة حمام السباحة العادي، حيث أن الماء الدافئ يساعد فى إرتخاء العضلات وعلاج آلام المفاصل الموجودة فى الجسم.