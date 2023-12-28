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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنظيم ندوتين ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" بمدرستين في قنا

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة قنا ندوتين للتوعية فى إطار مبادرة: "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى المجال التعليمي داخل المحافظة، وذلك بحضور عدد من العاملين والطلاب بمدرستى الشهيد إسلام عبدالرازق التجريبية، والمدرسة الثانوية التجارية بنات بنجع حمادي، ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية والمكاتب التابعة لها بمركز نجع حمادي ، للتوعية بأساليب وإشتراطات السلامة التى حددها القانون لحماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المختلفة فى بيئة العمل ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة .

وأوضح أحمد جابر مدير المديرية، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى القطاعات المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعنصر البشرى والحفاظ على الممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوات تناولت شرح عدة موضوعات منها مقدمة عن السلامة والصحة المهنية تعريفها وأهدافها ومجالاتها، وأجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية ، ومخاطر بيئة العمل، وخطة الطوارئ والإخلاء، ومخاطر الحريق، ألقاها الكيميائي يوسف أحمد محمد موجه فني الإدارة، والكيميائية عزة عوض احمد مدير مكتب السلامه والصحه المهنيه بنجع حمادي ، والكيميائية سمرعلي مفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية بنجع حمادي، كما جرى الرد على أسئلة واستفسارات المشاركين حول موضوعات الندوات .

 

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