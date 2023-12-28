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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توقيع فرص عمل بعد إنتهاء التدريب..

عمل بورسعيد تنظم زيارة ميدانية لـ 40 متدربة بمصنع للملابس الجاهزة

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد زيارة ميدانية للمتدربات ورش التفصيل والحياكة لخطوط الإنتاج داخل  إحدي الشركات الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار، بمشاركة 40 متدربة بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية.

 وتفقد المتدربون أقسام الإنتاج لتوضيح كافة مراحل الإنتاج وإجراءاتها على الطبيعة، في إطار إطلاق فعاليات مبادرة قوافل التمكين والحماية التي جرى إطلاقها من قبل الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل في المحافظة، وذلك فى ضوء جهود المديرية التي تهدف إلى تأهيل المرأة لسوق العمل وتوفير الفرص اللائقة والتي توفر لها الحماية الاجتماعية والأجر العادل وبيئة العمل الآمنة وتوفر التمكين اقتصادياً، وإجتماعياً ، ورعايتها وحمايتها، ودمجها وتأهيلها لسوق العمل .

كما تبنى التدريب أنماطاَ جديدة من التدريب المهني تُساعدها في تحقيق ذلك الهدف بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية ومركز التدريب المهني وشركاء التنمية ، وأيضاً تنظيم لقاء مع مسؤولي الشركة وفريق العمل وجمعية المستثمرين ووحدة السكان بمحافظة بورسعيد لمناقشة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الشركة وكيفية تذليل العقبات والتعاون مع مديرية العمل لنشر الوعي بين العمال من ثقافة الحقوق والواجبات وإرساء قيمة العمل وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية، أن تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بنشر ثقافة التدريب من أجل التشغيل لتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ومشاركتها في بناء "الجمهورية الجديدة" كعنصر أساسى من عناصر التنمية ، وتفعيل دور أجهزة المديريات بالمحافظات لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف مدير المديرية أنه واستقبله خلال الزيارة وحيد مهمت مدير عام الشركة ، ومحمد مختار مدير الموارد البشرية ، وفريق مديري الإنتاج الذين اصطحبوا المتدربات لتفقد أٌقسام الإنتاج بالشركة ، وفى ختام الجولة الميدانية اجتمع مدير المديرية ، حيث أبدت الشركة رغبتها فى توفير فرص عمل لجميع المتدربات المشاركين بالزيارة ، مع التأكيد على توقيع عقود العمل فور الانتهاء من برنامج التدريب المهني بمديرية العمل مع الأخذ في الاعتبار المؤهلات والتخصصات ، وتوفير مزايا عديدة تتمتع بها المتدربات، كما أثنى مدير عام الشركة ومدير جمعية المستثمرين على الدور الهام والمحوري الذي تقدمه مديرية العمل ببورسعيد من توفير عمالة مدربة لسوق العمل والدور التوعوي الهام الذي يساهم في زيادة الإنتاجية ويعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني.

 وشارك فى اللقاء مجدي كمال مدير جمعية المستثمرين ،والدكتورة هند كراوية مدير وحدة السكان بمحافظة بورسعيد ، ولمياء محمود مديرة إدارة الرعاية ، والكيميائية ايمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، ومنار العوضي مدير مركز التدريب المهني ، وأحمد ابو المعاطي مدير مكتب علاقات بورسعيد ، ورشا توفيق مسئولة المرأة، والمفتشين : مروة علي ، وأميرة علوش ، ودعاء حمدي ، وحنان ابوالعلا ، والمدربين من مركز التدريب : نهلة أبو العزائم ، سمر شكرى .

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