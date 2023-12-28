عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ندوتان للتوعية بمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة بـ السويس وطنطا

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة، ممثلا في اللجنة التشريعية، فعاليات الندوتين التوعويتين بعنوان مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة ( الحماية القانونية واوجة الدعم )،بجامعتى السويس وطنطا.

وأشارت شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس خلال كلمتها بالندوتين إلى محور الحماية بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ للقضاء على الظواهر السلبية داخل المجتمع والتي تحول بين المرأة وبين المشاركة المجتمعية، مشيرة إلى جهود المجلس القومي للمرأة في مكافحة العنف سواء البدني أو الجسدي أو النفسي أو التهديد والابتزاز الالكتروني.

واستعرض الدكتور محمد جمال عطية عضو اللجنة التشريعية بالمجلس البعد الدولى لمناهضة العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية لمناهضته.

وخلال فعاليات الندوة بجامعة السويس، استعرضت هالة السباعي مقررة فرع المجلس بمحافظة السويس جهود المجلس وخدماته على مختلف المستويات، فضلا عن دور مكتب شكاوى المراة بالمجلس وتلقيه الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالسيدات.

وأكد الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس على أن ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لمناهضة العنف ضد المرأة أمر يدعو للفخر والتقدير، فقد خصصت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محورها الرابع للحماية بهدف القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضد المرأة، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.

واستعرض الدكتورسعيد حامد عبادي نائب رئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جهود الجامعة في خدمة المجتمع ، مشيرا الى إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ، ودعم الجامعة  لكافة الأنشطة التي تقوم بها الوحدة

واستعرض مسعد أبو الديار مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بجامعة السويس، ما قدمته الوحدة من أنشطة خلال الفترة السابقة من ندوات وورش عمل موجهة للطالبات والموظفات بالجامعة منها  تناول التطرف ومواجهة الشائعات وندوات أخرى تضمنت التحديات التي تواجهها المرأة العاملة.

 

وخلال فعاليات الندوة بجامعة طنطا تحدثت الدكتورة صفاء مرعى  عن دور المجلس وجهوده لتمكين وحماية المرأة، وتطرقت الى آليات تلقى شكاوى المعنفات ، وإلى الجهود التوعوية التى يقوم بها فرع المجلس فى المحافظة.
فيما أشاد الدكتور محمود فاروق بدور المجلس فى مواجهة العنف ضد المرأة، و ثمن التعاون المثمر بين المجلس وجامعة طنطا، وتطرق الى وحدة مواجهة العنف ضد المرأه التى تم إنشاءها بجامعة طنطا.

وتحدث الدكتور محمد جمال عيسى عن الجانب الدولى والاتفاقية الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة.
واستعرضت الدكتورة راندا الديب الندوة دور وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعه بالتعاون مع المجلس، مؤكدة أنها تضم عدد كبير من المتطوعين من الطلبة بالاضافة الى اساتذة الجامعة والذين اسهموا فى تعظيم دور الوحدة.
وتناول اللقاء عرض فيلم قصير عن دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات.

IMG-20231228-WA0155
IMG-20231228-WA0155
IMG-20231228-WA0154
IMG-20231228-WA0154
IMG-20231228-WA0157
IMG-20231228-WA0157

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

ذروة التقلبات الجوية وتعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظة..أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

وزارة العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام النيابة العامة 2023

مجلس الوزراء يستقبل طلاب مدرسة ضمن جولتهم لزيارة معالم العاصمة الإدارية الجديدة

سب ممدوح عباس.. قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور

البصل نزل.. الفلاحين: انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه بالأسواق

آرسنال يسعي لصدارة الدوري الإنجليزي أمام ويست هام

وزارة العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام محاكم الأسرة 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

فيديو

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

فبرك صوري ومرمطني وراه.. تفاصيل قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس والقبض على المتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ