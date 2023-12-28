عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل أسيوط تختتم دورتين لذوي الهمم على مهن مطلوبة بسوق العمل

صدى البلد

اختمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات الدورتين التدريبيتين المجانتين على مهن صيانة الدش، والحاسب الآلي ، لذوى الهمم ، وتخرج دفعة جديدة من المتدربين بمدرسة الأمل للصم "بنين" ، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المديرية ومديرية التربية والتعليم والذي يهدف إلى توفير كل سبل الدعم اللازمة والممكنة لذوي الهمم وبخاصة طلاب مدارس الأمل التابعة للتربية والتعليم .

 وتتضمن تلك الدورات جوانب نظرية وعملية تسهم في تعزيز المهارات الحياتية لدى المتدربين وتنعكس بالإيجاب على كفاءتهم وعلى جودة مخرجات العملية التدريبية ، فى ضوء تنفيذ المديرية لخطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة  .

وأوضح على سيد مصطفى مدير المديرية ، ان التوسع في تنفيذ تلك الدورات التدريبية لذوي الهمم يأتي في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير برامج تدريبية مهنية مناسبة لذوي الهمم تعمل على تأهيلهم لدخول سوق العمل ودمجهم فى المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

 وأضاف مدير المديرية أنه يجرى متابعة تلك البرامج التدريبية بشكل مباشر ودوري من خلال العاملين بإدارة التدريب المهني ، كما أن هذه البرامج التدريببة ؤجرى تنفيذها من خلال الالتزام التام بالقواعد المنظمة للتدريب والواردة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، ويحصل المتدربين فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديريتين تفيد إجتياز الدورة 

 

1
1
2
2
3
3
أسيوط محافظة أسيوط لذوى الهمم مدرسة الأمل للصم التدريب المهنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

ذروة التقلبات الجوية وتعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظة..أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

وزارة العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام النيابة العامة 2023

مجلس الوزراء يستقبل طلاب مدرسة ضمن جولتهم لزيارة معالم العاصمة الإدارية الجديدة

سب ممدوح عباس.. قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور

البصل نزل.. الفلاحين: انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه بالأسواق

آرسنال يسعي لصدارة الدوري الإنجليزي أمام ويست هام

وزارة العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام محاكم الأسرة 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

فيديو

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

فبرك صوري ومرمطني وراه.. تفاصيل قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس والقبض على المتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ