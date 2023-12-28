آرسنال يسعي لصدارة الدوري الإنجليزي أمام ويست هام

يتطلع فريق آرسنال لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي عندما يستضيف وست هام في الجولة 19 على ملعب "الإمارات". يسعى الفريق بقيادة ميكيل أرتيتا لتحقيق الانتصار وتحسين وضعه في الترتيب.

آرسنال حقق 12 انتصاراً في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم ويسعى للتفوق على ليفربول في الترتيب. محمد النني يتطلع لزيادة دقائق اللعب بعد تعافيه من إصابة الركبة.

من جهته، يدخل وست هام المباراة بروح منتصرة بعد فوزه على مانشستر يونايتد. آرسنال يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول، بينما يحتل وست هام المركز السابع برصيد 30 نقطة.