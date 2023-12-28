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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"عمل القاهرة" تسلم 12 عقد توظيف لذوي الهمم بمجال صناعة الملابس الجاهزة

صدى البلد

سلمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة 12 عقدا للشباب من ذوى الهمم من أبناء المحافظة ، وذلك للعمل فى 4 شركات للقطاع الخاص تعمل فى مجال صناعة الملابس الجاهزة ، بالتنسيق مع مكتب عمل السلام ، وفى ضوء جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة ودمجها فى المجتمع ، للاستفادة من قدراتها وامكانياتها فى المشاركة فى عمليات التنمية كحق من حقوق ذوى الهمم التي وفرها لها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية ، والتى ألزمت أحكامه المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بتعيين شاب من ذوى الهمم من بين عمالها بنسبة 5 % من إجمالي العمال.

وأوضح أحمد عزاز، مدير المديرية، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتى فى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على دمج ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة لهم تراعي الحد الأدنى للأجور ومتابعة شغل تلك الفرص والتأكد من تمتع الشباب بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم داخل أماكن العمل .

وأضاف مدير المديرية أن الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب تفتيش العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية مستمرة فى توفير ومتابعة فرص العمل لتلك الفئة كدور أصيل لها فى مهام عملها اليومية والدورية، منوهاً بأن الشركات التي وفرت الفرص هي : شركة دايس ، ومطبعة الحرية ، ومصنع ملابس ميكس للملابس الجاهزة ، ومصنع فيترين للملابس الجاهزة.

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