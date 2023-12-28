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أخبار البلد

البحوث الزراعية تنظم يوما حقليا لتحقيق أفضل عائد اقتصادي من النخيل بالمنيا

صدى البلد

نظم المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، يوما حقليا بأحد مزارع النخيل المتميزة بقرية منشية حلفا التابعة لمركز العدوة بمحافظة المنيا ولتوعية المزارعين، على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة في هذه الفترة الزمنية من العام وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار، وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، وذلك عن طريق زراعة الأصناف ذات القيمة الاقتصادية العالية وذلك في إطار دور المعمل في القيام بالعمل الإرشادي. 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وبناء على توجيهات الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل. 

وقام الدكتور مجدي نجيب رزق بفرع المعمل بمحافظة المنيا بعقد محاضرة عملية بمركز العدوة    بأحد المناطق التي ينتشر بها زراعة النخيل السيوي بعدد كبير جدا  بقرية منشية حلفا  يتجاوز العشرة الأف وذلك لتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل وذلك في إطار دور المعمل في القيام بالعمل الإرشادي.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، والمهندس محمد رجب عطية مدير الإدارة الزراعية بالعدوة، وبحضور المهندس رمضان علي عبد الجيد  مدير جمعية منشية حلفا  بالعدوة، والمهندس علي محمود حسن  بقسم الإرشاد الزراعي بإدارة العدوة الزراعية وعدد كبير من النخالين بالمنطقة. 

وكان مضمون الندوة الحقلية العملية عن الموضوعات التالية:-


١- عملية تقليم النخيل في نخيل البلح وما يجب مراعاته من التطهير والرش بالمبيدات الحشرية وأيضا التعفير بالكبريت الزراعي بعد عملية التقليم ومراعاة أن يكون التقليم غير جائر وأن يتم بطريقه صحيحة وأن يتم تطهير أدوات التقليم بأستمرار. 


٢-عمل الخدمه الشتوية للنخيل وذلك بعمل خندق حول النخيل المزروع علي مسافة مناسبه وبعمق مناسب حسب عمر النخيل ووضع الأسمدة العضوية والكبريت الزراعي و سماد سوبر فوسفات حسب الكميات الموصي بها . 


٣- تم شرح كيفية الكشف عن الإصابة بسوسة النخيل الحمراء والاهتمام بمكافحتها وايضا تم شرح الطرق المختلفة لمكافحتها. 


٤- الترديم حول الفسائل وتجهيزها لحين فصلها في الميعاد المناسب.

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