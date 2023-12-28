وزير العمل يوجه بسرعة إنهاء العمل على المنظومة الرقمية وربطها بالمديريات

مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ..

عقد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لقاءً مع المسئولين والعاملين بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة .

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع من الانتهاء من العمل على المنظومة الرقمية والمعلوماتية الخاصة في الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وربطها بالمديريات والمكاتب الموزعة فى المحافظات ، وذلك لتسهيل وتيسير عملية تقديم الخدمة للمواطنين بشكل كريم ولائق وسريع، فى كافة مجالات عمل الوزارة .

ويأتي ذلك فى إطار الإنتقال الكامل للعاملين بالوزارة للعاصمة الإدارية ، وضمان استمرار تقديم الخدمات على المنظومات التي اعتمدتها الوزارة بدون توقف ، وتحديد المعوقات التي تواجه سير العمل، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة ، وحث العاملين على ضرورة بذل مزيد من الجهد فى تحقيق هذا الهدف فى أسرع وقت ممكن ، وتقديم تقارير دورية ويومية عن الوضع الخاص بعمل المنظومات الرقمي.

وكلف الوزير مهام المتابعة والإشراف على المنظومة الرقمية الخاصة بالوزارة لـ خالد رضوان مستشار الوزارة لمعلومات الطوارئ ، منوها بأهمية العمل وفق نظم التحول الرقمي التي اعتمدتها الدولة المصرية فى استراتيجيتها لتحقيق رؤية وخطة شاملة تُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي ، للبدء في هذا التحول إلى مجتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي ، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية ، وتوفير خدمات الاتصالات وتقديمها بشكل كفء بدرجة عالية من الاستمرارية والثبات فى الوزارة والمديريات والمكاتب التابعة بالمحافظات .

ووجه الوزير خلال اللقاء ، بالإنتهاء من ميكنة منظومة العمل بها، من خلال مركز معلومات الوزارة ورفع كفاءة العاملين به والاستعانة بالخبرات المطلوبة ،لتطوير البنية التحتية لمركز المعلومات ورفع كفاءة التأمين السيبراني لحماية أنظمة الوزارة ، وتأمين المعلومات والبيانات المتداولة بين الوزارة و المديريات ،من أجل بيئة عمل آمنة،وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بما يضمن سرية وسرعة تداول البيانات والمعلومات، مع تطوير البنية المعلوماتية بمديريات ومكاتب العمل على مستوى الجمهورية من خلال الانتهاء من الربط الشبكي للمديريات والمكاتب التابعة لها بمركز المعلومات و تغطية مجالات التشغيل، ونظام سوق العمل،والعمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، النشرة القومية للتشغيل، وشركات إلحاق العمالة،والتشغيل بالخارج ، والتدريب المهنى ، والتفتيش العمالى، والسلامة والصحة المهنية ، وخدمات المصريين العاملين بالخارج.

حضر اللقاء ، اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي ، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، وخالد رضوان مستشار الوزير لمعلومات الطوارئ ، وحسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي ، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات بالوزارة ، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى للوزارة، وشيماء محمود مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير ، ورؤساء الإدارات العامة والمسؤولين بالإدارة المركزية ومركز معلومات الوزارة .

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