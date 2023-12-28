عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الإسماعيلية تبحث التعاون مع الغرفة التجارية لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة للغرفة التجارية بالمحافظة، في إطار التعاون بين المديرية والجهات المختلفة ، وبحث تفعيل سبل التعاون المشترك ، بين الجهتين من خلال التنسيق للتدريب شباب المحافظة داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية وايضا نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين شباب المحافظة، للحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم .

وذلك فى إطار جهود المديرية فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر ، وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل بالتعاون والتنسيق مع جهات محلية ودولية ، تحت إشراف الإدارات المركزية المختصة بالوزارة  .

وأوضح حسن رداد مدير المديرية ، ان تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، لتعزيز ملفات التعاون مع العديد من الجهات الداخلية والخارجية لتوفير مزيد من التوعية للشباب والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر لتحقيق مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها .

 وأضاف مدير المديرية أنه استقبله خلال الزيارة أكرم الشافعى رئيس الغرفة التجارية ،وحمد السيد مدير الغرفة ، محمد فايق عضو مجلس إدارة ، ورافقه من مديرية العمل إبراهيم حلمى مدير العلاقات العامة، ودعاء السيد مديرة مركز التدريب المهنى .

 وأكد حرصه على التواصل مع الغرفة التجارية، منوهاً إلى ضرورة عمل ندوات توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية فضلاً عن تفعيل وحدة المساواة بين الجنسين وذلك بعقد ندوات للتوعية حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لسنه 1958، وذلك تمهيداً لعقد برتوكول تعاون بين الغرفة التجارية مع المديرية فى هذا الشأن ، وتنمية مهارات الشباب في مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم ، وحثهم على الإبداع  .

 

1
1
2
2
الاسماعيلية مديرية العمل التدريب المهنى حسن رداد السلامة والصحة المهنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دعاء المطر المستجاب.. يوسع رزقك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

انفجارات عنيفة تهز حيفا بسبب مسيرة أطلقت من لبنان

عمرو الليثي: التحديات أمام وسائل الإعلام كثيرة.. ومواجهتها تتطلب مهارات مُستحدثة يوميًا

تطور مفاجئ|مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أبواب الأهلي في يناير

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين لـ 105 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

بالقوة الضاربة.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

فيديو

المساكنة مفيدة ولكنها حرام شرعا.. منة عرفة تتصدر التريند بتصريحات جريئة

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ