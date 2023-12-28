عمل الإسماعيلية تبحث التعاون مع الغرفة التجارية لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة للغرفة التجارية بالمحافظة، في إطار التعاون بين المديرية والجهات المختلفة ، وبحث تفعيل سبل التعاون المشترك ، بين الجهتين من خلال التنسيق للتدريب شباب المحافظة داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية وايضا نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين شباب المحافظة، للحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم .

وذلك فى إطار جهود المديرية فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر ، وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل بالتعاون والتنسيق مع جهات محلية ودولية ، تحت إشراف الإدارات المركزية المختصة بالوزارة .

وأوضح حسن رداد مدير المديرية ، ان تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، لتعزيز ملفات التعاون مع العديد من الجهات الداخلية والخارجية لتوفير مزيد من التوعية للشباب والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر لتحقيق مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها .

وأضاف مدير المديرية أنه استقبله خلال الزيارة أكرم الشافعى رئيس الغرفة التجارية ،وحمد السيد مدير الغرفة ، محمد فايق عضو مجلس إدارة ، ورافقه من مديرية العمل إبراهيم حلمى مدير العلاقات العامة، ودعاء السيد مديرة مركز التدريب المهنى .

وأكد حرصه على التواصل مع الغرفة التجارية، منوهاً إلى ضرورة عمل ندوات توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية فضلاً عن تفعيل وحدة المساواة بين الجنسين وذلك بعقد ندوات للتوعية حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لسنه 1958، وذلك تمهيداً لعقد برتوكول تعاون بين الغرفة التجارية مع المديرية فى هذا الشأن ، وتنمية مهارات الشباب في مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم ، وحثهم على الإبداع .

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