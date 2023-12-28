عمل القليوبية تنظم ورشة عمل بمشاركة 23 شركة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ورشة عمل للتوعية فى السلامة والصحة المهنية ، بشركة مصر للزجاج فى إطار مبادرة: "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المحافظة .

شارك فيها ممثلي السلامة والصحة المهنية فى 23 شركة تعمل فى نطاق مناطق شبرا وبهتيم والخانكة ، وذلك للتعريف بمبادئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وفقاً ما ورد فى الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن اشتراطات السلامة والصحة المهنية .

وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وضمن سلسلة ندوات التوعية والتثقيف التي بدأتها المديرية داخل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة وذلك لضمان استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية والحفاظ على الموارد البشرية والممتلكات من مخاطر بيئة العمل بأنواعها .

وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية ، أن تلك الورشة والندوات التي بدأتها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف والندوات وورش العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى القطاعات المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعنصر البشري والحفاظ على الممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن .

وشهدت مدير المديرية يرافقها محمد عليان وكيل المديرية ، فعاليات ورشة العمل، والتى تناولت عدة محاور نقاشية منها: مقدمة عن السلامة والصحة المهنية تعريفها وأهدافها ومجالاتها ، مباديء تفتيش السلامة والصحة المهنية وأجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية ، ومخاطر السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ، وخطة الطوارئ والإخلاء ، ومخاطر الحريق ، نبذة حول اللجان والأجهزة الوظيفية للسلامة والصحة المهنية ، قدمها المهندسة سارة سمير باحث بإدارة السلامة والصحة المهنية بديوان المديرية ، والمهندس عبد الحليم مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بشبرا، والمهندس أحمد عزب مفتش السلامة والصحة المهنية ببهتيم .

وفي الختام جرى الرد على جميع أسئلة واستفسارات المشاركين حول موضوع الورشة ، بمشاركة ابراهيم ياسين ممثل شركة مصر لصناعة الزجاج .

1