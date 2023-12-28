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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"بيطري بني سويف": تحصين 122 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

تحصين الماشية
تحصين الماشية

قال مدير عام مديرية الطب البيطري ببني سويف الدكتور أحمد الجبالي، إن إجمالي ما تم تحصينه من رؤوس الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بلغ 122 ألفا و685 رأسا حتى الآن.


وأوضح الجبالي - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه تم تحصين 108 آلاف و356 من الأبقار، و12 ألفا و277 من الجاموس، و2052 رأسا من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية في 19 نوفمبر الماضي.


وأشار إلى استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة. 

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