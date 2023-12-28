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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"عمل قنا": تسليم شهادات إتمام التدريب للشباب في مجال التسويق الإلكتروني

صدى البلد

سلمت مديرية العمل بمحافظة قنا شهادات اتمام التدريب على الدورتين التدريبيتين المجانيتين في مجال التسويق الإلكتروني ، والتى استفاد منها 40 شابا وفتاة.

وانتهت فعالياتها بمركز التدريب المهني بقفط التابع للمديرية ، والتى يجرى تنفيذها في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها.

جاء وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب فى كل برنامج والتى تستمر لمدة 22 يوم تدريبي لـ 20 متدربا من الشباب من الجنسين، حيث سيتلقى المتدربون تدريبًا متخصصًا وعمليًا يشمل جوانب متعددة في مجال التسويق الالكتروني، مثل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة المحتوى الرقمي، واستخدام التحليلات والبيانات لتحسين الحملات التسويقية ، وذلك نظرًا لأهمية التسويق الالكتروني في عصر التحول الرقمي  .

وأوضح أحمد جابر مدير المديرية ، ان تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيل الشباب وإصقالهم بالمهارات لدخول سوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم .

 وأضاف أنه سلم الشهادات بحضور محمد علي وكيل المديرية  ، ومحمد أنور مسئول برنامج الأغذية بمحافظة قنا ، في إطار التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي لتوفير فرص تدريبية مجانية تساهم في تحسين الفرص الوظيفية للشباب، وتمهد الطريق لهم للمشاركة الفعّالة في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة .

 كما تساهم في تطوير مهارات المتدربين وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة للتميز في عالم التسويق الالكتروني، مما يعزز دور الشباب في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.

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