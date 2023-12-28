"عمل القاهرة" تنظم ندوة لـ 95 طالبا للتوعية بالهجرة غير الشرعية وقانون الطفل

نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة القاهرة ، ندوة للتوعية حول قضايا الهجرة غير الشرعية وخطة الطوارئ والإخلاء.

وذلك بحضور 95 من الطلاب والعاملين وهيئة التدريس بالجامعة بمقر كلية الهندسة بشبرا ، من خلال التعاون بين مكتب عمل روض الفرج ، وإدارة رعاية الطفل ، بهدف نشر الوعي بين الطلاب والعاملين بالمدارس وضرورة توعية الشباب بالأبعاد القانونية والاجتماعية و السلبية للهجرة غير الشرعية .

يأتي ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، وتفعيل دورها فى خدمة المجتمع ودعم الشباب المصرى من خلال تنفيذ خطة الندوات بشكل دوري داخل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة فى مختلف القطاعات وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة .

وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل دور الأجهزة التابعة لها وتكثيف التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية وتطبيق اشتراطاتها التى نص عليها القانون لحماية الأفراد والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، وكذلك نشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على المجتمع والأفراد .

وأضاف مدير المديرية ، أنه بالتنسيق بين مكتب روض الفرج للسلامة والصحة المهنية وإدارة رعاية الطفل جرى بتنظيم الندوة بمشاركة صفاء ربيع مديرة إدارة الطفل، وفيولا سامي، وعبير محمد بمكتب روض الفرج ، حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وتفعيل خطة الطوارئ والإخلاء في المدارس والجامعات .

وأكد على ضرورة بذل الجهود المشتركة للحد من هذه الظاهرة وتوجيه الشباب نحو خيارات شرعية وآمنة والتي توفرها المديرية من خلال مكاتبها فى توفير التدريب للشباب على المهن المختلفة والتي يحتاجها سوق العمل ، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن رشاد الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا ، بحضور الدكتور علي عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ومدير عام الكلية الدكتور خالد مصطفي .

1

2

3