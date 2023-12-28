عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يطرح "معرفش حد بالاسم ده" ثالث أغنيات ألبومه "مكانك"

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح الفنان عمرو دياب ثالث أغنيات ألبومه الجديد "مكانك" وهي أغنية بعنوان "معرفش حد بالاسم ده" وذلك عبر تطبيق انغامي للموسيقى .

أغنية معرفش حد بالاسم ده من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم ، تسجيل صوت م. شيري شكري، تصوير فوتوغرافي كريم نور.

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع اكس فور طرح أغنية "بيوحشنا" أولى اغنيات ألبوم مكانك وذلك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة، وبعدها طرح الهضبة ثاني أغنيات الالبوم بعنوان سلامك وصلي وهي من كلمات محمد القاياتي ولحن محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن الفنان عمرو دياب سيطرح أغنيات البومه الجديد "مكانك" وعددها ١٢ أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير الليلة في الرياض على مسرح أبو بكر سالم وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة.

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب هو الفنان الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في عام ٢٠٢٣ ، بالإضافة الى تصدر أغنيته "الحفلة" قائمة الأغاني الأعلى استماعا في نفس العام.

الفنان عمرو دياب ايمن بهجت قمر تطبيق انغامي فنان عمرو دياب مسرح أبو بكر سالم مسرح أبو بكر محمد يحيي معرفش حد بالاسم ده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط باستفتاء «جلوب سوكر»

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: مقترح مصر يتضمن 3 مراحل تنتهي إلى وقف إطلاق النار في غزة

وزير التعليم : مدارس STEM تقدم نموذجًا يستحق الاقتداء به

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لهذا السبب

وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع مصر على تحسين العلاقات بين البلدين

كتائب القسام تدمر 5 دبابات إسرائيلية في وقت واحد

رئيس هيئة الاستعلامات يدعو لتوخي الدقة في تناول المقترح المصري لحل الصراع بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

فيديو

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المساكنة مفيدة ولكنها حرام شرعا.. منة عرفة تتصدر التريند بتصريحات جريئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ