عمرو دياب يطرح "معرفش حد بالاسم ده" ثالث أغنيات ألبومه "مكانك"

طرح الفنان عمرو دياب ثالث أغنيات ألبومه الجديد "مكانك" وهي أغنية بعنوان "معرفش حد بالاسم ده" وذلك عبر تطبيق انغامي للموسيقى .

أغنية معرفش حد بالاسم ده من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم ، تسجيل صوت م. شيري شكري، تصوير فوتوغرافي كريم نور.

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع اكس فور طرح أغنية "بيوحشنا" أولى اغنيات ألبوم مكانك وذلك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة، وبعدها طرح الهضبة ثاني أغنيات الالبوم بعنوان سلامك وصلي وهي من كلمات محمد القاياتي ولحن محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن الفنان عمرو دياب سيطرح أغنيات البومه الجديد "مكانك" وعددها ١٢ أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير الليلة في الرياض على مسرح أبو بكر سالم وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة.

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب هو الفنان الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في عام ٢٠٢٣ ، بالإضافة الى تصدر أغنيته "الحفلة" قائمة الأغاني الأعلى استماعا في نفس العام.