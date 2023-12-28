وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع مصر على تحسين العلاقات بين البلدين

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، إن اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الرياض كان جيدا.

وأضاف عبداللهيان في مؤتمر صحفي، أنه تم الاتفاق بين مصر وإيران على تحسين العلاقات بين الدولتين في المستقبل.

وجاء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية غير عادية والتي أقيمت العاصمة السعودية الرياض في 11 من شهر نوفمبر الماضي.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات العمل؛ من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع.

واستعرض الرئيس السيسي، جهود مصر لدفع مسار التهدئة ووقف إطلاق النار، وكذا تقديمها وإيصالها المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع، كما تطرق الرئيسان للحديث عن أهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.