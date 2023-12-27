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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تحرض أمريكا ضد الاحتلال.. عبداللهيان: إسرائيل لن تنتصر أبدًا في غزة

حسين أمير عبد اللهيان
حسين أمير عبد اللهيان

دعت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن الاحتلال الإسرائيلي حتى تخرج بشكل يحفظ ماء وجهها من الحرب العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة.

وذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه إذا أرادت واشنطن خروجا مشرفا من الحرب في غزة عليها أن توقف دعمها العسكري لإسرائيل، وفق ماذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف الوزير أن استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على مدى ٨٠ يوما هو تكرار لهزيمة ٧ أكتوبر.

وأكد الوزير الإيراني أن الاحتلال لن ينتصر وعلى واشنطن أن تترك الشعب الفلسطيني يقرر مصيره بنفسه.

ايران أمريكا الاحتلال الحرب العدوانية الكيان الصهيونى

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