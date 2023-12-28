وفاة أسرة من 5 أشخاص في حريق هائل بشقة سكنية بالإسكندرية

لقي 5 أشخاص مصرعهم متأثرين بإصابتهم إثر نشوب حريق في شقة سكنية بشارع الجمرك، التابع لحي الجمرك وسط الإسكندرية.

وعلى الفور، تم نقلهم إلي المستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية الإسكندرية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع الجمرك القديم بنطاق حي الجمرك الاسكندرية.

وعلي الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالعقار المشار إليه، مما أسفر الحريق عن وفاة 5 أشخاص باختناقات وتوفوا إثر الحريق، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة ، وجارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة.