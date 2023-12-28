24 مليار دولار في 2023.. زيلينسكي يشكر واشنطن على حزمة المساعدات العسكرية

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن، والكونجرس وشعب الولايات المتحدة على حزمة المساعدة الأمنية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء 27 ديسمبر.

وكتب الرئيس الأوكراني عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" قائلا "إن صواريخ ومكونات الدفاع الجوي الإضافية، والأسلحة المضادة للدبابات، والذخيرة، وإزالة الألغام، وغيرها من المعدات ستغطي احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحا".

وأضاف أن "قيادة الولايات المتحدة في التحالف الذي يضم أكثر من 50 دولة والذي يزود أوكرانيا بالمساعدات العسكرية أمر بالغ الأهمية لمكافحة الإرهاب والعدوان ليس فقط في أوكرانيا ولكن في جميع أنحاء العالم".

وأشار زيلينسكي إلى أن "الولايات المتحدة قدمت هذا العام 34 حزمة مساعدات عسكرية بقيمة تزيد على 24 مليار دولار" مضيفا أن "صواريخ باتريوت وأبرامز ومركبات مدرعة وأنظمة

ATACMS وDPICM والدفاع الجوي والصواريخ وقذائف المدفعية وقدرات إزالة الألغام وغيرها من المعدات الحيوية وتم اتخاذ قرار تاريخي بتزويد أوكرانيا بطائرات F-16".

وتابع "سنكون دائما ممتنين لكل هذا الدعم، وللدفاع عن الحرية والأمن ليس فقط في أوكرانيا وأوروبا ولكن أيضا في الولايات المتحدة، يجب علينا أن نواصل الرد على العدوان الروسي المستمر بأكثر الطرق قوة وحزما ممكنة".