عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

24 مليار دولار في 2023.. زيلينسكي يشكر واشنطن على حزمة المساعدات العسكرية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن، والكونجرس وشعب الولايات المتحدة على حزمة المساعدة الأمنية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء 27 ديسمبر.

وكتب الرئيس الأوكراني عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" قائلا "إن صواريخ ومكونات الدفاع الجوي الإضافية، والأسلحة المضادة للدبابات، والذخيرة، وإزالة الألغام، وغيرها من المعدات ستغطي احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحا".

وأضاف أن "قيادة الولايات المتحدة في التحالف الذي يضم أكثر من 50 دولة والذي يزود أوكرانيا بالمساعدات العسكرية أمر بالغ الأهمية لمكافحة الإرهاب والعدوان ليس فقط في أوكرانيا ولكن في جميع أنحاء العالم".

وأشار زيلينسكي إلى أن "الولايات المتحدة قدمت هذا العام 34 حزمة مساعدات عسكرية بقيمة تزيد على 24 مليار دولار" مضيفا أن "صواريخ باتريوت وأبرامز ومركبات مدرعة وأنظمة 

ATACMS وDPICM والدفاع الجوي والصواريخ وقذائف المدفعية وقدرات إزالة الألغام وغيرها من المعدات الحيوية وتم اتخاذ قرار تاريخي بتزويد أوكرانيا بطائرات F-16".

وتابع "سنكون دائما ممتنين لكل هذا الدعم، وللدفاع عن الحرية والأمن ليس فقط في أوكرانيا وأوروبا ولكن أيضا في الولايات المتحدة، يجب علينا أن نواصل الرد على العدوان الروسي المستمر بأكثر الطرق قوة وحزما ممكنة".

زيلينسكي المساعدات العسكرية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بايدن المساعدة الأمنية لأوكرانيا الأسلحة المضادة للدبابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط باستفتاء «جلوب سوكر»

ترشيحاتنا

عودة الوباء.. قلق عالمي بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة

ضياء رشوان يكشف تفاصيل مقترح مصر لوقف العدوان على غزة

ضياء رشوان: الأوضاع في غزة كارثية ومصر تبذل جهودا كبيرة لوقف العدوان

السوبر المصري| ماذا قال كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة فيوتشر؟

السوبر المصري| الأهلي يتوجه إلى ملعب محمد بن زايد لخوض مباراة فيوتشر

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

فيديو

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ