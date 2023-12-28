ضياء رشوان: الأوضاع في غزة كارثية ومصر تبذل جهودا كبيرة لوقف العدوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي من الأطراف المعنية، بشأن غزة، موضحا أنه عند ورود الردود من الأطراف المعنية سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة وإعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالم.

ضياء رشوان يتحدث عن الوضع في غزة

وأضاف "رشوان"، خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية إن مصر تواصل الاستماع على مدار الساعة لوجهات نظر مختلف الأطراف المعنية، وأن مصر تبذل جهودا مضنية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية.