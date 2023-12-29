تعرف على لون بشرة سانتا كلوز الحقيقية

فاجأنا المؤرخ والمحاضر الدولي بسام الشماع بان شكل وملامح بابا نويل او سانتا كلوز المتعارف عليه في العالم ليست كما نرها وحقيقتها هي عيونه بني غامق وليس ابيض و ازرق العينين.



وهو أيقونة أصلية ل سينت نيكولاس، والذي افني حياتي حوله الأساطير ليكونوا إلى شخصية بابا نويل أو سانتا كلوز.

كان "نيكولاس" يوناني المولد والأصل ولذلك ومنطقيا أن تكون بشرته داكنة أو بني غامق كما تظهر في الرسمة المرسومة على الأيقونة الشهيرة، ومن الطبيعي أيضا أن تكون عيناه بنيتان كما هو واضح في الرسم أيضا.

وبالتالي لا يكون أبيض ناصع البياض ولا عيناه زرقاوتان كما أظهره الغرب فيما بعد.

لقد غير الغرب صورته و شكله ليتلائم مع لون بشرة شعوبه على ما يبدو.

وهذا من الناحية التاريخية خطأ لأن الأيقونة موجودة و الدليل موجود. وقد لاحظ أنه في مناظر مرسومة حديثة وهو يرتدي الرداء الأحمر يمسك بابا نويل بغليون.إذن، كان بابا أسطورية مدخن وهي عادة سيئة ولا تصح لشخصية أيضا تتعامل مع أطفال هذا يجعله مثال غير لطيف بل مؤذي بدخانه.