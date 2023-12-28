وزير الشباب والرياضة يصل استاد محمد بن زايد لحضور نهائي السوبر المصري



وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى ملعب محمد بن زايد آل نهيان بالإمارات، من أجل حضور نهائي السوبر المصري، مساء اليوم، بين فريقي االنادي الأهلي، مع نظيره مودرن فيوتشر، وكان في استقباله قيادات مجلس أبو ظبي، والاتحاد المصري لكرة القدم.



أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة علي عمق العلاقات الحكومية بين دولة مصر والإمارات بالقوية، مشيرًا أن إقامة مباريات السوبر المصري بالإمارات ينُم علي هذه العلاقات الوطيدة بين البلدين.



وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن مجالات التعاون المتعددة بين الدولتين، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر، انطلاق النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري، والمقرر إقامته السبت المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار استضافة مصر لماراثون زايد الخيري بالتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

