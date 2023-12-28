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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. سيناتور أمريكي يدعو إلى محو إيران من خريطة العالم

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران

قال السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، إن جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، تتلقى تمويلا من طهران، وبالتالي يجب محو إيران من خريطة العالم.

وحسب قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال جراهام: “بدون إيران، لن يكون هناك حوثيون.. الحوثيون مدعومون بالكامل من إيران.. وأنا أدعو منذ ستة أشهر إلى ضرب إيران. لديهم حقول نفط، ويمكن رؤية مقر حرسهم الثوري من الفضاء.. يجب مسحها من الخريطة”.

وأضاف: “أوصى وزير الدفاع لويد أوستن بعدم إظهار “الضعف” وأن ينقل بوضوح لإيران ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة للولايات المتحدة في سياق الهجوم الانتقامي”.

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وقال جراهام: “إذا كنتم تريدون حقا حماية الجنود الأمريكيين فأوضحوا لـ إيران أنهم إذا شنوا هجمات بالوكالة فسوف نقضي عليهم”.

ايران الحوثيين اليمن طهران

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