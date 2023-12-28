بيان عاجل من إيران بشأن هدف إسرائيل الوصول إلى يحيي السنوار

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن إسرائيل لم تحقق أهدافها فيما يتعلق بالقضاء على حماس ونزع سلاحها وإطلاق سراح الرهائن، مؤكدا أنها لن تحقق هدفها فيما يتعلق بالوصول إلى يحيي السنوار.

وأوضح عبد اللهيان، أن "الفلسطينيون هم من سيقررون مستقبلهم بأنفسهم بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة”.

وكان وزير الخارجية الإيراني، قال اليوم الخميس، إن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أبلغت طهران أن لديها القدرة على مواصلة قتال إسرائيل لعدة أشهر.

وأوضح عبد اللهيان، أن "الولايات المتحدة أرسلت إلينا رسائل مفادها أنها لا تريد توسيع الحرب..و رددنا وقلنا لها إنه لا ينوي توسيعها، لكن أنتم من تفعلون ذلك”.

وأضاف: “لا يمكنك مقارنة حماس بداعش، حماس حركة تحرير.. المقاومة اليوم قوية وحزب الله والحوثيون يدعمون غزة”.