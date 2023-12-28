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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تكشف حقيقة تدخلها في الحرب ضد إسرائيل

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن هجوم 7 أكتوبر تم بقرار وإجراء مستقل من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

بدوره، أوضح مكتب المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، أن طهران لم تتدخل في حرب الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن إسرائيل لم تحقق أهدافها فيما يتعلق بالقضاء على حماس ونزع سلاحها وإطلاق سراح الرهائن، مؤكدا أنها لن تحقق هدفها فيما يتعلق بالوصول إلى يحيي السنوار.

وأوضح عبد اللهيان، أن "الفلسطينيون هم من سيقررون مستقبلهم بأنفسهم بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة”.

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وأضاف أن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أبلغت طهران أن لديها القدرة على مواصلة قتال إسرائيل لعدة أشهر.

وأوضح عبد اللهيان، أن "الولايات المتحدة أرسلت إلينا رسائل مفادها أنها لا تريد توسيع الحرب..و رددنا وقلنا لها إنه لا ينوي توسيعها، لكن أنتم من تفعلون ذلك”.

حماس وزير الخارجية الإيراني ايران إسرائيل

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