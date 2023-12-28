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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن العثور على 65 مليون ملف عن خطط حماس|صور

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه صادر ما يقرب من نصف مليون وثيقة وأكثر من 65 مليون ملف لحركة حماس منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه “منذ بداية الحرب، استولى جنود الجيش الإسرائيلي على آلاف الوثائق الفنية، والتي تم نقلها لاحقا إلى فريق الاعتقال، مما يشكل مساهمة مهمة في عمل وحدات الاستخبارات”.

وأضاف: “من بين الوثائق العديدة كانت هناك رسوم بيانية للألغام والأنفاق ورسم تخطيطي لمواقع القذائف في منطقة بيت حانون شمال القطاع”.

وتابع: “تشير إحدى الملاحظات المرفقة بالرسم البياني لموقع القذائف إلى أن الذخيرة تقع في أنور ألينتيز تحت شجرة زيتون على بعد 21 مترًا شمال الباب و10 أمتار شرق شارع السيكا".

وأوضح  جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه من بين المستندات التي تم العثور عليها خارطة أنفاق ضبطتها "الفرقة 252" في منزل نائب قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحماس، كما عثرت الفرقة وجمعت دليلا يفسر الخريطة في منزل عنصر آخر.

وأضاف أنه بمجرد ورود المواد إلى المنظومة يتشكل الربط الهام بين الخارطة والدليل مما يسمح بتدمير عدد كبير من فتحات الأنفاق منها.

وذكر أنه بحوزته أكثر من 65 مليون ملف ونصف مليون مستند والخطط العملياتية وأساليب العقيدة القتالية الخاصة بحماس.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس غزة

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