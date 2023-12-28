أقوي من تصور حماس .. جانتس: إسرائيل مستعدة للمرحلة التالية من الحرب

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل مستعدة للمرحلة التالية من الحرب التي ستكون أقوى وأعمق مما تتصور حماس.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جانتس: “أينما يرفع أبناء حماس رؤوسهم، سنطيح بهم.. وأولئك الذين لا يستسلمون سوف يدفنون في النهاية، عاجلاً أم آجلاً”.

وأمس، قال جانتس، إن الحرب مستمرة، مشيرا إلي أن إسرائيل ستقوم بإطلاق سراح الرهائن من غزة بنفسها.

وأضاف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، في تصريحات له، إنه “لا يمكن العودة إلى وضع ما قبل السابع من أكتوبر في غزة”.

وأوضح جانتس، أن “الوضع على الجبهة الشمالية محل دراسة أمام مجلس الحرب”.

وأكد أنه “إذا لم يبتعد حزب الله عن الحدود فإن الجيش الإسرائيلي سيجبره على ذلك”.