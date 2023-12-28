عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقوي من تصور حماس .. جانتس: إسرائيل مستعدة للمرحلة التالية من الحرب

بيني جانتس
بيني جانتس

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل مستعدة للمرحلة التالية من الحرب التي ستكون أقوى وأعمق مما تتصور حماس.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جانتس: “أينما يرفع أبناء حماس رؤوسهم، سنطيح بهم.. وأولئك الذين لا يستسلمون سوف يدفنون في النهاية، عاجلاً أم آجلاً”.

وأمس، قال جانتس، إن الحرب مستمرة، مشيرا إلي أن إسرائيل ستقوم بإطلاق سراح الرهائن من غزة بنفسها.

وأضاف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، في تصريحات له، إنه “لا يمكن العودة إلى وضع ما قبل السابع من أكتوبر في غزة”.

التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران تثير مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع

باحث: إسرائيل ستضع شروطا صعبة من أجل وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح جانتس، أن “الوضع على الجبهة الشمالية محل دراسة أمام مجلس الحرب”.

وأكد أنه “إذا لم يبتعد حزب الله عن الحدود فإن الجيش الإسرائيلي سيجبره على ذلك”.

جانتس إسرائيل حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

التفاصيل الكاملة لإنتقال عمر كمال للأهلي

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن العثور على 65 مليون ملف عن خطط حماس|صور

بـ الهاون.. المقاومة الفلسطينية تدك مركز عمليات لقوات الاحتلال في غزة

إجراء غير مسبوق من مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن غزة

ألمانيا: الاتحاد الأوروبي يستعد لحزم عقوبات جديدة ضد روسيا

حماس: ندعو المنسقة الأممية لغزة إلى سرعة التحرك وضمان دخول المساعدات الإنسانية

عودة الوباء.. قلق عالمي بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة

ألمانيا تجمد أصولا روسية تزيد قيمتها على 4 مليارات يورو

إعلان صادم من روسيا بشأن الدولار الأمريكي

ترشيحاتنا

عقوبة تعطيل دفن موتى كورونا فى قانون الأمراض المعدية.. تفاصيل

عملت 60 علاقة وكنت بخدر السيدات.. اعترافات طبيب نساء روض الفرج بعد ابتزاز مرضاه في عيادته

كارثة على النظام الاقتصادي.. قرار أمريكي وشيك يهدد بتدمير الدولار

كتائب القسام تسقط طائرة استطلاع إسرائيلية في تل الزعتر

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري

تحويلات مرورية تزامنا مع إنشاء كوبري مشاة بمحور الشهيد في القاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاى تخزن الكرفس لعام كامل.. طازج ومطبوخ

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

فيديو

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ