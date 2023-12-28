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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران تثير مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع

صدى البلد

انخرطت القوات المدعومة من إيران والقوات الإسرائيلية في سلسلة من التبادلات على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، مما زاد المخاوف من أن الصراع في غزة قد يتحول إلى مواجهة إقليمية أكبر تشمل لبنان وسوريا. وتصاعد الوضع بشكل أكبر عندما أصدر القادة الإسرائيليون تحذيرات من أن نافذة الحلول الدبلوماسية لنزع فتيل التوترات في المنطقة بدأت تغلق بسرعة.

 

في يوم الأربعاء، أكد بيني غانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، على الضرورة الملحة، قائلاً: "إن ساعة التوقيت للحل الدبلوماسي تنفد". ودعا العالم والحكومة اللبنانية إلى التحرك بسرعة لمنع وقوع المزيد من الهجمات على سكان شمال إسرائيل وإبعاد حزب الله عن الحدود، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ إجراءات إذا لزم الأمر.

أفاد الجيش الإسرائيلي بالرد بإطلاق النار يوم الخميس بعد أن شن مقاتلو حزب الله في لبنان هجمات على إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، أسفرت غارة جوية إسرائيلية يوم الأربعاء عن سقوط ثلاثة ضحايا، من بينهم مواطنان لبنانيان أستراليان. وفي الوقت نفسه، أعلنت ميليشيا عراقية مدعومة من إيران مسؤوليتها عن طائرة بدون طيار تحمل متفجرات وهبطت في مرتفعات الجولان، وهي المنطقة التي ضمتها إسرائيل.

ووسط هذه التطورات، اعترضت إسرائيل، الخميس، طائرة أخرى بدون طيار انطلقت من لبنان في منطقة الكريوت شمالي إسرائيل. ويأتي تصاعد العنف في أعقاب غارة جوية في سوريا يوم الاثنين أسفرت عن مقتل مسؤول كبير في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم.

أثارت الأعمال العدائية المتزايدة على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مخاوف من أن الصراع قد يتصاعد إلى مواجهة أوسع تشمل حركة حزب الله اللبنانية ومختلف الميليشيات الأخرى المتحالفة مع إيران في جميع أنحاء المنطقة.  

ووصف بواز غانور، رئيس جامعة رايخمان الإسرائيلية، الوضع الحالي بأنه "تصعيد منضبط"، حيث تتوخى إسرائيل وحزب الله الحذر لتجنب الأعمال التي قد تؤدي إلى حرب أوسع نطاقا. ومن الممكن أن يكون لصراع واسع النطاق بين إسرائيل وحزب الله عواقب مدمرة على كلا الطرفين، كما حدث خلال حرب عام 2006.

 

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