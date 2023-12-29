حسن الخاتمة يعني أن يوفق الله عز وجل العبد عند احتضاره، بأن يموت على الطاعة والتوبة، وعلامات حسن الخاتمة كثيرة، ويختلف حدوثها من إنسان لآخر، ومنها الموت على طاعة، منها أيضًا عرق الجبين، والابتسامة على وجه المتوفي، ترتيل القرآن ونطق الشهادة، وظهور هذه العلامات على المتوفى يجب على أهله ألا يحزنوا ويسعدوا.

هل الابتسامة وعرق الجبين من علامات حسن الخاتمة ؟

تحدث الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإنسان وعلامات حسن الخاتمة.

وقال "عثمان"، إن من علامات حسن الخاتمة ان يوفقنا الله لعملاً صالحا ويقبضنا عليه، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فيجب على كل إنسان منا أن يسعى خلف أوامر الله التي امرنا بها والله يهيئ لك نهايتك، ولكن اعمل وسترى النتيجة فى الاخر.

وأشار الى أن من وصية الأنبياء أن يعمل الإنسان ويتقى الله فى حياته، لذلك هذه وصى بها الانبياء والدليل على ذلك قوله تعالى (( وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ))، وكان الانبياء يوصوا بها فى القرآن الكريم ((تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ))،

وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول “ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك”، وكان يردد هذه الجملة حتى يعلمنا كيف نخاف من تبدل الحال عند الموت.

وأوضح ان الإنسان عند الموت مهما كان قوياً أو بصحة وعافية يصبح ضعيفاً لا قدرة له على أي شيء يستسلم للموت، لذلك سيدنا انس بن مالك عند لحظة الموت قال لمن حوله لقنوني “لا الا اله الا الله” وسبب انه قال لهم لقنوني لأن العقل حينها لم يكن يجمع الجملة نفسها من هول الموقف.

وأشار الى أن من علامات حسن الخاتمة عرق الجبين، أو من قال لا اله الا الله أو وفقه لعمل صالح، كأن يموت وهو يصلي، كما مات ثابت بن عامر بن عبدالله بن الزبير عندما مات وهو ساجد فقالوا لأبنائه ما أجمل هذه الميته قالوا ما من يوما يصبح فيه ابونا إلا وكان يقول اللهم اقبضني وانا ساجد لذلك يقول سيدنا النبي "إذا أحب الله عبداً عسله" أي من العسل.

علامات تدل على حسن الخاتمة

قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي إن هناك العديد من علامات حسن الخاتمة وتعد أول علامة ممن علامات تدل على حسن الخاتمة هي نطق الشهادتين وليس شرط نطقها بلسانه ولكن يمكن أن ينطقها بعينه أو بإصبعه.

ورشح الجبين وهو ما اخبرنا به رسولنا الكريم.. كما أن الموت ليلة الجمعة يعد من علامات تدل على حسن الخاتمة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، إلا وقاه الله فتنة القبر» .

كذلك أن يموت شهيدا في سبيل الله وليس كل الشهادة في المعركة فالغريق شهيد مريض السرطان شهيد والمبطون ومن يدافع عن عرضه والذي مات في هدم وغلف الرسول هذا كله بحديثه الكريم “ من سأل اللَّه تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء..”

أن يكون أخر عمل له فالدنيا يرضى الله أي أن يكون صلى فمات أو وصل رحمه ثم مات وغيرها من الأفعال الحسنة .